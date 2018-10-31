Şişecam Düzcam, Glasstec 2018 Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, 23-26 Ekim'de Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından biri olan Glasstec 2018 Fuarı’ndaki yerini aldı.

Şişecam Düzcam'dan yapılan açıklamaya göre, fuarda, ileri teknoloji ürünlerini sergileyen Şişecam Düzcam, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarındaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne sererken, fuar ziyaretçilerine enerji tasarrufu, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrolü sağlayan ve dekorasyona yönelik en yeni ve katma değerli ileri teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi.



Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Şişecam Düzcam'ın üstün nitelikli ürünleri, çevre dostu binalar yaratılmasına olanak tanıyor.

Şişecam Düzcam’ın, projelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunan geniş ürün gamını sergilediği ve fuarda büyük ilgi gören etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı yeni temperlenebilir ürünleri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.



