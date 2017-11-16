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Şişecam, Mersin Yenişehir Belediyesi ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu ile Mersin Yenişehir Belediyesi cam geri dönüşümünde farkındalığı artırmak amacıyla iş birliğine imza attı. Şişecam Topluluğu açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu "Cam Yeniden Cam" projesi...

Şişecam, Mersin Yenişehir Belediyesi ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu ile Mersin Yenişehir Belediyesi cam geri dönüşümünde farkındalığı artırmak amacıyla iş birliğine imza attı.

Şişecam Topluluğu açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle 11 Kasım Cumartesi günü Yenişehir Semt Pazarında "Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi" gerçekleştirdi.


Mersin Yenişehir Semt Pazarı’nda kurulan "Cam Yeniden Cam" standına gelen ziyaretçilere, pazar filesi, temiz hava etiketli flakon şişeler hediye edilerek camın geri dönüşüm süreci hakkında bilgi aktarıldı. Etkinlik süresince 3 bin 200 şişe içecek ikramında bulunulan ziyaretçilere ikram edilen içeceklerin cam şişeleri, stantta bulunan cam kırıcıyla cam kırığına dönüştürdü. 520 kilo cam kırığının elde edildiği pazar aktivitesinde, camın geri dönüşümünün önemine dikkati çekildi.
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