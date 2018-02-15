Şişecam ürünleri Refika’nın Mutfağı’nda

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj, tüketiciyi camın en sağlıklı ambalaj malzemesi olduğu ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Şişecam Cam Ambalaj, Şef Refika Birgül ile yeni bir çalışmaya imza atarak, Youtube kanalı Refika’nın Mutfağı’ndaki "Kiler" konulu videolara sponsor oldu.

Şişecam açıklamasına göre, Avrupa’nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın, camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her alanına taşımak ve tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara Şef Refika Birgül ile bir yenisini daha ekledi.

Tüketiciye sağlıklı beslenmede, yiyecekleri korumada, cam ambalaj kullanımının yeri ve önemi konusunda bilinç kazandırmayı hedefleyen Şişecam Cam Ambalaj, Refika Birgül’ün yaklaşık 245 bin abonesi bulunan Youtube kanalı, Refika’nın Mutfağı’ndaki ‘Kiler’ konulu videolara sponsor oldu. Videolarda tamamen cam kavanoz ve şişeler kullanılmakta olup; Şef Refika Birgül’ün eğlenceli ve bir o kadar eğitici anlatımı ile turşu, pekmez, sos gibi yiyeceklerin tarifi paylaşılıyor.



Camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşıyarak cam ambalajın çevre dostu ve prestijli bir ürün olduğunu göstermeyi amaçlayan Şişecam Cam Ambalaj, 2012 yılından bu yana yayında olan ve 70 bini aşan takipçisi bulunan Hayata Cam Kat web sitesi ve buna bağlı sosyal medya kanalları üzerinden iletişimine devam ediyor. Daha önce de bu kanallarında Şef Refika Birgül’ün cam şişe ve kavanozlarla buluşturduğu pratik tariflerini sunduğu bir video serisi yayınlandı ve büyük ilgi gördü.