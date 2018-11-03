Şişecam uzmanlığını Avrasya Cam Ambalaj Fuarı’nda ortaya koydu

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, 24. Avrasya Ambalaj Fuarı’na katıldı.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, cam sektörünün global oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu’nun cam ambalaj alanında faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj, tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla gıda, içecek ve sağlık sektörlerine yönelik sunduğu yenilikçi çözümleri sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen gıda ve içecek sektörü firmalarının tek ya da en büyük cam ambalaj tedarikçisi konumundaki Şişecam Cam Ambalaj, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında 24. Avrasya Ambalaj Fuarı’ndaki yerini aldı.

Cam ambalaj konusundaki uzmanlığını ziyaretçilerle paylaşan Şişecam Cam Ambalaj fuarda, markalı ve standart ürün portföyünün yanı sıra ödüllü ürünlerini de sergiledi.

Şişecam Cam Ambalaj, fuarın ikinci günü düzenlediği cam ambalaj kullanımının öneminin vurgulandığı "Güvenli Cam Ambalaj Kullanımı" başlıklı seminerde, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelerek, güvenli cam ambalaj kullanımı, cam ambalaj ürünlerinde kalite, verimlilik ve emniyetin sağlanması konularının ele alındı.