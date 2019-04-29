Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi

- Şirket, bor içeren ürünleriyle katıldığı Uluslararası Bor Sempozyumu'nda katılımcılardan büyük ilgi gördü

Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi
banner17

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda (BORON 2019) büyük ilgi gördü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sempozyumda bor içeren ürünlerini sergiledi.

Şirketin sempozyumda sergilediği cam elyaf ürünlerinin yanı sıra ısıya dayanıklı borcam ve cam biberon gibi ürünleri katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu da Şişecam standını ziyaret etti.

Sempozyumda, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, "Cam ve Cam Elyafta Bor Kullanımı" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

BORON 2019'a ulusal ve uluslararası bilim dünyasının önde gelen bor konusundaki uzmanların yanı sıra teknoloji uzmanları, öğrenciler ve girişimciler de büyük ilgi gösterdi. Sempozyumda, borun genel ve stratejik kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
şişecamUluslararası Bor Sempozyumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5