Şişecam'a Institutional Investor’dan 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, New York merkezli Euromoney Institutional Investor’ın “EMEA Yönetim Ekibi 2018” araştırmasında, sanayi şirketleri arasında “En İyi CFO” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı” ödüllerine layık görülen, “En İyi Kurumsal Yönetişim” alanında da ikinci oldu.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan topluluk, mali yönetim, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetişime yönelik çalışmalarıyla Euromoney Institutional Investor tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki şirketleri değerlendirmek için düzenlenen "EMEA Yönetim Ekibi 2018” araştırmasında 3 ödül birden kazanarak “en itibarlı şirketler” listesine girmeye hak kazandı.

473 kuruluşun 328 yatırımcı ve 189 analist tarafından değerlendirildiği Institutional Investor anketinde Şişecam, “En İyi CFO” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı” ödüllerine layık görülürken, “En İyi Kurumsal Yönetişim” alanında da ikinci sanayi şirketi seçildi.





- "Ödüller, uzun vadeli ve değer yaratan sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın bir sonucu"





Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere 4 ana iş kolunda 13 ülkede faaliyet gösteren topluluğun gerek kurumsal yönetişim, gerekse yatırımcı ilişkileri açısından çok uluslu, çok paydaşlı bir yapıyı büyük bir başarıyla yönettiğini dile getirdi.

Aldıkları ödüllerin başarılarının somut bir göstergesi olduğunu belirten Kırman, "Şişecam Topluluğu’nun tarihsel olarak içselleştirdiği ve ülkedeki en yüksek kurumsal yönetişim derece notlarından birine sahip olmasının da yatırımcılar nezdinde olumlu ayrıştırılması sonucunda 'En İyi CFO', 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı” ve 'En İyi Kurumsal Yönetişim” ödüllerini almak bizi mutlu etti.” ifadelerini kullandı.



Kırman, “Şişecam’ın aldığı ödüller, topluluğumuzun uzun vadeli ve değer yaratan sürdürülebilir büyüme yaklaşımının ve bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmaların bir sonucu. Yatırımcılarına her zaman şeffaf ve ulaşılabilir bir yaklaşımla yaklaşan topluluğumuz, sadece kendisi için değil, tüm paydaşları için değer yaratacak bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürüyor.” yorumunu yaptı.

Şişecam Topluluğu’nun yatırımcı ilişkileri alanında aldığı ödül, konferanslar ve roadshow’lara artan katılımın, analistler ve yatırımcılarla sıklıkla yapılan toplantıların, şeffaf ve proaktif bir anlayışla yürütülen simetrik bilgilendirmelerin sonucunda geldi. Yılda iki kez düzenlediği webcast ve yılda bir kez gerçekleştirdiği analist günü ile yatırımcı ve analistlerin olumlu geribildirimini alan Şişecam Topluluğu paydaşlarıyla arasındaki diyaloğu, sürdürülebilir bir anlayışla iyileştirilme prensibi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.