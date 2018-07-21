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Şişecam’ın kredi notuna Fitch’ten teyit

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit etti - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir"

Şişecam’ın kredi notuna Fitch’ten teyit

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in, Şişecam'ın yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit ederken, görünümünü “negatif” olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam’a ilişkin Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede şirketin güçlü finansal yapısı, yüksek karlılığı ve farklı coğrafyalara yayılan faaliyetleriyle nakit yaratma kabiliyetine dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu kuruluşun raporunda, Şişecam’ın sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanı sıra inşaat, otomotiv, gıda, içecek, tüketici ürünleri ve kimyasallar gibi farklı dinamikleri olan sektörlere hitap etmesinin potansiyel risklerin dengelemesine imkan sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Raporda ayrıca toplam satış gelirleri içerisinde uluslararası satışların payı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olan Şişecam’ın güçlü döviz pozisyonuna dikkat çekilerek, ihracatının yanı sıra yurt dışındaki üretimden satışları ve nakit pozisyonu sayesinde Şişecam’ın faaliyetleri açısından döviz kurlarındaki gelişmelerin etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Şişecam bugün 3 kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 22 bine yakın çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu konumundadır. Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir. Sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Fitchşişecam
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