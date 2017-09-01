Sisi, Körfez ülkeleri liderleriyle bayramlaştı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Abu Dabi'nin liderleriyle telefonda bayramlaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kurban Bayramı münasebetiyle telefonda görüştü.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerde liderlerin sadece birbirlerinin bayramlarını tebrik ettiği, Katar ile yaşanan krizi ele almadıkları kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.





