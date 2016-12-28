Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Sisi Mısır halkından 6 ay süre istedi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iş adamları ve vatandaşlara "yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları" çağrısında bulundu.Sisi, ülkenin kuzeyinde bulunan İsmailiye...

Sisi Mısır halkından 6 ay süre istedi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iş adamları ve vatandaşlara "yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları" çağrısında bulundu.

Sisi, ülkenin kuzeyinde bulunan İsmailiye kentindeki bir balık üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Mısırlılara ve iş adamlarına 6 ay süre ile ülkenizin yanında durun diyorum." dedi.

Devlet televizyonundan da yayımlanan konuşmasında Sisi, hükümetten gelecek dönemde enflasyonun düşürülmesi ve düşük gelirli vatandaşlar için fiyatların sabit tutulmasına yönelik daha fazla çalışma yapılmasını istedi.

Mısır'da bazı iş adamları ve yatırımcılar döviz kurunun serbest bırakılmasından sonra iş yapamadıkları gerekçesiyle Sisi'den konuya ilişkin adım atmasını talep etmişlerdi.

Mısır Merkez Bankasının geçen ay döviz kurunu arz talep doğrultusunda serbest bırakması sonucu ulusal para birimi cüneyh, dolar karşısında büyük değer kaybetmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah Es-SisiDolarİsmailiyeMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.