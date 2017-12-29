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Şişli'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

- D-100 karayolu Darülaceze mevkisindeki kaza, Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu

Şişli'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, D-100 karayolunda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Akman (25) idaresindeki 16 NPM 75 plakalı kamyonet, Darülaceze mevkisinde Ankara istikametinde kontrolden çıkarak metrobüs yolunun bariyerlerine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlileri kazada hafif yaralanan sürücü Akman'a ambulansta müdahale etti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolda trafik akışını tek şeritten sağladı.

Devrilen kamyonetin çekiciye yüklenerek yoldan kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

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