Şişli'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de kasklı iki kişi bir marketin kasasından silah tehdidiyle yaklaşık 11 bin lira gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Yay Meydanı Caddesi Savaş Sokak'taki markete motosikletle gelen kasklı 2 kişi, çalışanları silahla tehdit edip kasadaki paraları istedi. Açtırdıkları kasadan az para çıkması üzerine ana kasanın yerini soran soyguncular, kasiyeri ana kasayı boşaltması için tehdit etti.

Tehdit üzerine açılan ana kasadan aldıkları yaklaşık 11 bin lirayı poşete koyan soyguncular, geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Çalışanların ihbarının ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.