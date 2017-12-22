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Şişli'de şehit yakınları yemekte buluştu

- Şişli Kaymakamı Akbıyık: - "Anadolu'ya geldiğimizden beri şehit veriyoruz. Milletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var etti. En son 15 Temmuz'da 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun" - 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz: - "Gururluyuz, bu ülkede şehit abisi olmak inanılmayacak derecede güzel bir şey"

Şişli'de şehit yakınları yemekte buluştu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de şehit yakınları yemekte bir araya geldi.

Holiday Inn Otel'de düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, buradaki konuşmasında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce şehit olan 90 bin askeri andı.

Millet olarak binlerce yıldır şehit verdiğimizi vurgulayan Akbıyık, "Anadolu'ya geldiğimizden beri şehit veriyoruz. Milletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var etti. En son 15 Temmuz'da 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun. Samimi bir yıl sonu yemeği olsun istedik. Biz sürekli sizlerle birlikteyiz, sizlerin her türlü isteklerine aracılık etmek istiyoruz. Biz bir aileyiz, her zaman sizlerin emrindeyiz." diye konuştu.

15 Temmuz'da Harbiye'de şehit olan Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz ise şehit ailelerinin bir araya gelmesinin çok güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortamlar şehit ailelerine samimiyet, sıcaklık sağlıyor. Her ay evlere ziyaretler yapılıyor Kaymakamımız tarafından. Bu konuda çok hassaslar, her şey için teşekkür ediyorum. Gururluyuz, bu ülkede şehit abisi olmak inanılmayacak derecede güzel bir şey. Bir kardeş feda ettik. O 250 şehidin sayesinde burada bu güzel yemeği düzenledik, ruhları şad olsun, Allah gani gani rahmet eylesin."

15 Temmuz şehidi Murat Demirci’nin eşi Vildan Demirci de "Hatırlanmak çok güzel bir şey. Artık şehit aileleri bizim akrabamız gibi. Acımızı, sevincimizi paylaşıyoruz. İki çocuğum var, bir şekilde yaşıyoruz, hayata devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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Şehit YakınlarıYemek
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