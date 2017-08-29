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Şişli'de silahlı kavga: 1 ölü

- İki grup arasında cadde üzerinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Şişli'de silahlı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan bir cafeye gelen 4 kişilik grup, cafede bulunan 10 kişilik diğer grubun üzerine silahla ateş açtı. Saldırıya uğrayan grubun da taşıdıkları silahlarla karşılık vermesi üzerine caddede çatışma yaşandı.

Cafedeki gruba silahla ateş açan şahıslardan Kaan Özcan (26), çıkan çatışmada vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. 4 kişilik gruptaki diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kaçan saldırganlardan birinin de yaralı olduğu belirtildi.

Ağır yaralanan Özcan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, cafede oturdukları sırada saldırıya uğrayan ve saldırgan gruba silahla karşılık veren 10 kişinin de olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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