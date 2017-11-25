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Şişli'de silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de otomobilde başlayan ve trafik kazasına neden olan kavgada bir kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, 34 NU 1915 plakalı otomobille Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi...

Şişli'de silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de otomobilde başlayan ve trafik kazasına neden olan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 NU 1915 plakalı otomobille Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı. Kazanın ardından araçtan inen şahıslardan biri, diğerini silahla bacağından yaraladı.

Olayın ardından silahlı şahıs taksiyle kaçarken, yaralı otomobili alıp buradan uzaklaştı. Otomobil, bir süre sonra Örnektepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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