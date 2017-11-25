Şişli'de silahlı yaralama İSTANBUL (AA) - Şişli'de otomobilde başlayan ve trafik kazasına neden olan kavgada bir kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, 34 NU 1915 plakalı otomobille Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi...

25 Kasım 2017 Cumartesi 16:23