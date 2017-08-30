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-Şişli’de trafik kazası: 2 yaralı

Piyalepaşa Bulvarı'nda çöp kamyonunun midibüsle çarpışması sonucunda, 2 kişi yaralandı

-Şişli’de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Şişli’de çöp kamyonunun midibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı’nda 34 FZ 8498 plakalı çöp kamyonunu kullanan Mehmet Kır, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Hakan Erdem yönetimindeki 34 UG 8663 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak devrildi. Çöp kamyonu da orta refüjdeki ağaçlara çarpıp karşı şeride geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Kır’ı sıkıştığı araç içinden çıkardı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöp kamyonunda bulunan Nihat Uçkun ise hafif yaralı olarak ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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