Sistemin hastalıklarını sırtımızdan indiriyoruz

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin, laf olsun diye yapılmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi ve AK Parti'nin parti meselesi olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin sistem değiştirmeye mecbur kalması sonucu gelişmiş olan bir durumdur. 80 milyonluk genç nüfusu, büyük hedefleri ve idealleri olan, aynı zamanda büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalan Türkiye'yi mevcut sistem taşımıyor. Çünkü mevcut sistem hantal, eski, sakat, hasta." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, mevcut sistemin vesayetçi ve çatışmacı yapısının darbelere neden olduğunu belirterek, 67 yılda Türkiye'de 5 darbe, 6-7 darbe teşebbüsü olduğunu kaydetti.

Mevcut sistemin sorunlarını "vesayetçi yapı", "yönetimde çift başlılık", "siyasi ve ekonomik istikrarsızlık" şeklinde sıralayan ve bunlara ilişkin örnekler veren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çatışmacı, vesayetçi, çift başlı, cumhurbaşkanıyla başbakanlar arasında, hükümetle yüksek yargı arasında çatışmaların olduğu bir sistemde ekonomik krizler kaçınılmazdır. 5 Nisan kararları, 1994, 1998, 2001 krizleri bunlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Bu millete yazık, günah değil mi? Sistemin hataları, defoları, hastalıkları dolayısıyla millet niye bedel ödesin? Ekonomik krizlerle birlikte sadece cebimizden para gitmiyor, Türkiye dışa bağımlı hale geliyordu. 2001 krizi sonrasına IMF'nin müfettişleri neredeyse her hafta Türkiye'ye geliyordu. 17. IMF protokolüyle Türkiye, 2001 kriziyle birlikte tamamen dışa bağımlı hale getirildi. Şimdi 'o dönemin maliye bakanı kimdi?' diye sorsam, cevap vermekte zorlanırız ama 'o dönem Türkiye'yi teftişe gelen IMF müfettişi kimdi?' desem herkes ismini bilir. Yazık, günah değil mi bu millete? 3-5 kuruş için elin gavuruna niye muhtaç hale gelsin? Şimdi ekonomik krizler doğuran sistemin bu hastalıklarını da sırtımızdan indiriyoruz. Bundan sonra vesayetçiler devreye girmeyecek, ali cengiz oyunları yok, hükümet, koalisyon pazarlıkları yok, kirli milletvekili pazarlıkları yok, Güneş Motel faciası yok, siyasi yasaklar yok. Bundan sonra Allah'ın izniyle sandıktan kim çıkarsa, o milleti yönetecek, o hükümet milleti yönetecek."

"Her alanda çok daha güçlü bir Türkiye olacak"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yeni bir sistem getiriyoruz. Bu sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Eski sistemin bütün hastalıklarını kenara atacak. Daha hızlı karar alacağız. Krizlerle, kaoslarla uğraşmayacağız, daha etkin bir yönetim mekanizması kurulacak. Demokrasi çok daha iyi bir şekilde çalışacak. Siyasette, ekonomide her alanda çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Onun için milletimiz kararını vermiştir. 16 Nisan’ı iple çekiyor, ‘Evet, Evet, Evet’ diyerek Türkiye’nin önünü açacak. Bundan sonraki kalan günlerde çok iyi çalışacağız."

Muhabir: Andaç Hongur,Ali Kemal Akan