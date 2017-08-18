Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Sıtma salgını Güney Sudan'da 4 binden fazla can aldı

Güney Sudan'da son dönemde görülen sıtma salgının şimdiye kadarki en ağır salgın olduğunu ve şubat ayından bu yana 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Sıtma salgını Güney Sudan'da 4 binden fazla can aldı

CUBA (AA) - Güney Sudan'da görülen sıtma salgınının şubat ayından bu yana 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Sıtma Kontrol Programı Başkanı Yardımcısı Dr. Isaac Mapeer, AA muhabirine, ülkede son dönemde görülen sıtma salgının şimdiye kadarki en ağır salgın olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 2 bin kişinin sıtma nedeniyle öldüğünü hatırlatan Mapeer, "Toplamda 900 binden fazla kayıtlı sıtma vakası var. Şubattan bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 73 oldu." diye konuştu.

Mapeer ayrıca hastalıkla mücadele edebilmek için yeterli maddi güce sahip olmadıklarını ve bağışçılardan destek beklediklerini dile getirdi.

Hastanelerde yer kalmadı

Başkentteki Cuba Eğitim Hastanesinde çalışan hemşirelerden Poni Gloria da haziran ayında hasta sayısında artış görülmeye başlandığını kaydetti.

Şubatta 300 sıtma vakasıyla karşılaştıklarını belirten Gloria, bu rakamın, haziranda 2 binin, ağustosta ise 5 binin üzerine çıktığını ifade etti.

"Mevcut durum alarm veriyor." diyen Gloria, hastanede yer kalmadığı için bazı hastaları yatakları paylaşmaya zorladıklarını anlattı.

Gloria, hastanenin enjekte edilebilen sıtma ilacına, kana, IV sıvısına ve insan desteğine acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Muhabir: Tufan Aktaş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dr. Isaac MapeerDünyaGüney SudanSıtma Salgını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5