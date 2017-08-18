Sıtma salgını Güney Sudan'da 4 binden fazla can aldı

CUBA (AA) - Güney Sudan'da görülen sıtma salgınının şubat ayından bu yana 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Sıtma Kontrol Programı Başkanı Yardımcısı Dr. Isaac Mapeer, AA muhabirine, ülkede son dönemde görülen sıtma salgının şimdiye kadarki en ağır salgın olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 2 bin kişinin sıtma nedeniyle öldüğünü hatırlatan Mapeer, "Toplamda 900 binden fazla kayıtlı sıtma vakası var. Şubattan bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 73 oldu." diye konuştu.

Mapeer ayrıca hastalıkla mücadele edebilmek için yeterli maddi güce sahip olmadıklarını ve bağışçılardan destek beklediklerini dile getirdi.

Hastanelerde yer kalmadı

Başkentteki Cuba Eğitim Hastanesinde çalışan hemşirelerden Poni Gloria da haziran ayında hasta sayısında artış görülmeye başlandığını kaydetti.

Şubatta 300 sıtma vakasıyla karşılaştıklarını belirten Gloria, bu rakamın, haziranda 2 binin, ağustosta ise 5 binin üzerine çıktığını ifade etti.

"Mevcut durum alarm veriyor." diyen Gloria, hastanede yer kalmadığı için bazı hastaları yatakları paylaşmaya zorladıklarını anlattı.

Gloria, hastanenin enjekte edilebilen sıtma ilacına, kana, IV sıvısına ve insan desteğine acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Muhabir: Tufan Aktaş