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"Sivas 6. Kitap Günleri" fuarı açıldı

- Onur konuğu tarihçi Prof. Dr. Ortaylı'nın da bulunduğu yetkililerin katılımıyla açılan fuarda gazeteci, oyuncu ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla imza günleri ve söyleşiler düzenlenecek

SİVAS (AA) - Sivas 4 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 6. Kitap Günleri" fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Sivas'ta geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında bu yıl Selçuklu hükümdarı Sultan I. İzzettin Keykavus anısına düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törende ilk olarak tarihi Şifahiye Medresesi içerisindeki I. İzzettin Keykavus türbesi önünde Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.

Açılış töreninde konuşan fuarın onur konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitap fuarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, tüm kitapseverleri okumaya davet etti.

Vali Davut Gül de "Günlük hayatımız içerisinde birçok iş yapıyoruz ama hepsinin yanında kitap fuarından aldığımız hazzı alamıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve Prof. Dr. Ortaylı kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Vali Gül, Aydın, Ortaylı ve beraberindekiler fuardaki stantları gezdi ve fuar alanında köylerde okuyan öğrencilere gönderilmek üzere kurulan kumbaraya kitap bıraktı.

Daha sonra Prof. Dr. Ortaylı, tarihi Buruciye Medresesi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında gazeteci Abdulkadir Selvi, dizi oyuncuları Burç Kümbetlioğlu ve Berk Oktay, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, milli güreşçi Taha Akgül gibi birçok isim imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.

175 yayınevinin 90 stantta kitapseverlerle buluştuğu fuar, 14 Eylül'e kadar açık kalacak.

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Açılışİlber OrtaylıSivas 6. Kitap Günleri
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