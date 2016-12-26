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Sivas-Erzurum karayolu yeşile bürünüyor

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Vatandaşlarımız şimdiden çalışmalardan memnun. Hatta çalışmaların yaygınlaşması için talepte bulundular. Bakan olarak bu işin takipçisiyim, ağaçsız yol kalmayacak"

Sivas-Erzurum karayolu yeşile bürünüyor

ERZURUM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Sivas-Erzurum karayolunun ağaçlandırılması çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, karayolunun Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 3 bin 500 metrelik kesiminde ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, dikilen ağaçların, coğrafi şartlara uyumlu mavi ladin, batı ladini ve sarıçam türlerinden oluştuğu kaydedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çalışmalarla karayollarının "yeşil yollara" dönüşeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız şimdiden çalışmalardan memnun. Hatta benden çalışmaların yaygınlaşması için talepte bulundular. Bakan olarak bu işin takipçisiyim, ağaçsız yol kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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