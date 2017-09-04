Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milletimiz, Sivas Kongresi'nde alınan kararların arkasındadır. Bu ülkeyi bölmek, milli irade üzerine söz söylemek, çağdaş mandacılık mümkün değildir. Milletimiz bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğini en son 15 Temmuz milli irade destanında gösterdi." dedi.

Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kongre üyeleri ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine her geçen gün daha çok yaklaştıklarını ve bugün iki bayramı bir arada kutladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sivas Kongresi ve bu kongrede alınan kararların Cumhuriyet tarihimizde çok önemli ve müstesna bir yeri vardır. 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında milli mücadele karargahı olarak kullanılan Sivas, Anadolu'daki milli mücadele hareketinin teşkilatlandırılmasında önemli bir rol oynamış, Cumhuriyet'in temelleri burada atılmıştır. Sultan şehir Sivas, 108 gün boyunca milli mücadeleye merkezlik etmiş, bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlara ev sahipliği yapmıştır. Tarih bu dönemde, Sivas Kongresi ve kongrede alınan kararlar kadar, bu kararları alan heyete ev sahipliği yapan Sivaslıları da yazmaktadır. Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan hakkıyla yazılamaz."

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'nin Sivas'tan yönetildiği günlerde yaşanan önemli olaylardan biri de 20 Eylül 1919'da Amerikalı, Gazi Mustafa Kemal'e sorar, 'Millet tasarlanıp yapılabilecek her türlü teşebbüs ve fedakarlığa başvurduktan sonra da başarı sağlanamazsa ne yapacaksınız?' Atatürk'ün bu soruya verdiği cevap, milli mücadelenin hangi ruh haliyle başlatıldığını göstermektedir. 'Ya başaramazsan ne demek? O, milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz konusu değildir. İnanırsanız başarırsınız.' Onlar inandılar ve başardılar. İnanmış bir millet ve onun inanmış lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor şartlarda dahi tam bağımsız Türkiye'nin kurulabileceğini gösterdi."

- "Bu aziz millet, ilelebet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir"

Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan bahseden Yılmaz, "Milletimiz, Sivas Kongresi'nde alınan kararların arkasındadır. Bu ülkeyi bölmek, milli irade üzerine söz söylemek ve çağdaş mandacılık mümkün değildir. Milletimiz bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğini en son 15 Temmuz milli irade destanında gösterdi. Canı pahasına tankların, silahların, bombaların karşısına dikildi. Kendisine 'vur' emri verildiğinde, bu emrin aynı zamanda kendi şehadet emri olduğunu bile bile yerine getirmekten zerrece tereddüt etmedi. Bu aziz millet, ilelebet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet idealini yaşatma kararlığından bundan sonra da zerrece taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma yolunda cehalet ve yoksullukla savaşın devam ettiğini aktararak, "Bu yolda zafer ve istikbal bizimdir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bugün de Allah yükümüzü taşıyacak güç, ayağımızı sürçtürmeyecek bir akıl ve kalp versin. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, ebediyete akıp giden her 98 senede Türkiye'nin çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

TBMM Meclis İdare Amiri Salim Uslu da Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle yad ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da 4 Eylül ruhunun yeniden şahlandığına dikkati çeken Uslu, milletin kendi irade ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığını söyledi.

Uslu, 4 Eylül Sivas Kongresi'ndeki "manda, himaye kabul edilemez, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ve parçalanamaz, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet kendisini savunarak direnecektir" haykırışının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırıldığını, İstiklal mücadelesinin bu şuurla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Bakan Yılmaz ödüllerini verdi.

Törende ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü ile Türk Armoni Orkestrası konser verdi, Aşık Veysel türküleri seslendirdi.

Törene, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Selim Dursun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.