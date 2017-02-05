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Sivas-Malatya Demiryolu Hızlı Tren Projesi

- Malatya Valisi Toprak: - "Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır"

Sivas-Malatya Demiryolu Hızlı Tren Projesi

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Sivas-Malatya Demiryolu Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin başladığını bildirdi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, TCDD 5. Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanan Sivas (Çetinkaya) - Malatya Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımların atıldığı müjdesini verdi.

Mevcut demiryolunun bahse konu projeye uygun olmaması nedeniyle bağımsız olarak gidiş geliş yeni bir demiryolu hattının yapılacağını, böylelikle hem seyahat süresinin azalmış olacağını hem de motorlu taşıt trafiğinde rahatlama sağlanacağını aktaran Toprak, proje kapsamında 35 tünel ve 18 viyadük, 13 köprü yapılmasının, Yazıhan, Hekimhan ve Malatya istasyon binalarının revize edilerek kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Malatya il merkezi, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Hekimhan ilçe sınırları içerisinden geçmesi ve TCDD tarafından yapılması planlanan projeyle ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu bilgisini veren Vali Toprak, şunları kaydetti:

"Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyası çevresel etki değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirme süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya direkt olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilecektir."

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