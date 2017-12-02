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Sivas protokolünden işaret diliyle mesaj

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığı proje kapsamında kamera karşısına geçen Vali Gül ve diğer il protokol üyeleri, işaret diliyle çeşitli mesajlar verdi

Sivas protokolünden işaret diliyle mesaj

SİVAS (AA) - Sivas il protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçerek işaret diliyle çeşitli mesajlar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı proje kapsamında, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, kamera karşısına geçti.

Engellilere destek olmak için hazırlanan proje kapsamında işaret diliyle Gül, "Hayatı paylaşmak için engel yoktur", Erbakan, "Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir", Aydın, "Asıl engel zihindedir", İrcal, "Sadece bugünlerde değili her gün yanınızdayız", Aydoğan, "Sevgi her engeli kaldırır", Şen, "En büyük engel sevgisizliktir", Balkan, "Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir", Toparlı, "Engel olma, destek ol", Aykut ise "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" mesajları verdi.



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