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Sivas'a 17 "Hobbit Evi" daha yapılıyor

- Sivas Belediyesince, Paşabahçe Mesire Alanı'nda yaptırılan yamaç evlerinin sayısı, yoğun ilgi nedeniyle artırılacak

Sivas'a 17

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince, Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa ettirilen ve "Hobbit Evleri" olarak da adlandırılan yamaç evlerine, yoğun ilgi görmeleri dolayısıyla 17 tane daha eklenecek.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Hobbit Evleri olarak bilinen Paşabahçe Yamaç Evleri halktan yoğun ilgi görüyor.

Yeni hizmete girmesine rağmen talebi karşılama noktasında yetersiz alan 6 yamaç evinden 17 tane daha yapılıyor.

Belediye Başkanı Sami Aydın, ihalesi düzenlenerek yapımına başlanan 17 yeni yamaç evi projesini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Projeyi kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Yeni projeyle toplamda 23 yamaç evi olacak. Yapılan yamaç evlerimize gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor ve ilave çalışmalar için bizi teşvik ediyor. İnanıyorum ki bütün yamaç evleri tamamlandığında burası ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek. Paşabahçe yamaçlarına inşa edilen yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. 65 metrekare olarak yapılan evlerin sayısı ilerleyen dönemlerde etaplar halinde talebe göre 100'e kadar çıkarılacak."

Aydın, Paşabahçe'nin büyük bir turizm potansiyeli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde buraya daha farklı zenginlik katan ilave çalışmalarımız olacak. Bu sene 5. etap olarak 70 dönüm alanda çalışmamızı tamamladık. Bu kısımda bir de sosyal tesis projemiz vardı, bunun da ihalesini gerçekleştirip temel atma aşamasına getirdik. Paşabahçe Türkiye'nin en nezih, en kaliteli, en özel mesire alanıdır."

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