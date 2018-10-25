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Sivas'a 240 milyon avroluk yatırım

- Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan ve zift tankeri üretecek fabrikada bin 200 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın: - "Sivas’a yatırım yapan kim olursa olsun başımızın tacı. Her zaman onlara gereken destek, katkı neyse yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade ediyoruz"

Sivas'a 240 milyon avroluk yatırım
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SİVAS (AA) - Avrupa'da faaliyet gösteren bir firma, Sivas'ta zift tankeri üretimi yapacağı ve toplamda 240 milyon avroyu bulacak fabrika yatırımı için çalışmalarına başladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, organize sanayi bölgesinde zift tankeri üretim fabrikası inşaatını gezerek Febit Holding Genel Müdürü Adnan Tonus'tan bilgi aldı.

Aydın, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce bir araya geldikleri Tonus ile Sivas'a yapacakları yatırım hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anımsattı.

Firmanın toplamda 240 milyon avroluk bir tesisi Sivas'a kazandıracağını aktaran Aydın, "Bugün 40 milyon avroluk yatırımın başladığını görüyoruz. Adnan beyi tebrik ediyoruz, Sivas adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde yatırımın genişletileceğini belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yatırım tutarının birtakım farklı sektörleri kapsayacak şekilde 240 milyon avroya kadar çıkacağını, bütçesinin planlanacağını bizimle paylaştılar. Ülkemiz adına, şehrimiz adına çok önemli bir yatırım miktarı. Adnan beyi ve bu yatırımı yapan Febit firmasının yetkililerini tebrik ediyorum. Sivas'a yatırım yapan kim olursa olsun başımızın tacı. Her zaman onlara gereken destek, katkı neyse yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade ediyoruz. Bu bizim genel felsefemiz, Sivas’a yatırım yapanların hep yanında olacağız. Bu yatırımın hem firmamız için başarılı olmasını diliyorum hem de şehrimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Bu ortaklı bir yapı, Adnan Bey hemşehrimiz Sivaslı ama bu firmanın diğer ortakları İranlı. Dolayısıyla bu dış yatırımcının da Sivas’a gelmesi bakımından örnek teşkil edecektir.”

Tonus ise 4 yıl önce Almanya'da bir araya geldikleri Aydın'a Sivas'a yatırım yapma sözü verdiklerini anımsatarak, sözlerini tutarak yatırım için kente geldiklerini vurguladı. Zift tankeri üretimi yapacakları fabrikada ilk etapta bin 200 kişiyi istihdam edeceklerini dile getiren Tonus, bu rakamın ilerleyen dönemde 10 bin kişiye çıkabileceğini sözlerine ekledi.



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SivasSivas Belediye Başkan Sami AydınSivas BelediyesiYatırım
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