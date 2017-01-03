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Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına sergi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ortaokul öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına teknoloji sergisi açıldı. Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri, teknoloji tasarım dersinde oluşturdukları materyallerin üzerine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün...

Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına sergi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ortaokul öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına teknoloji sergisi açıldı.

Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri, teknoloji tasarım dersinde oluşturdukları materyallerin üzerine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarını yaptırarak sergiledi.

Şemsi Sivas'i Kütüphanesi'ndeki sergi salonunda gerçekleştirilen açılışta konuşan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, emeklerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Çok güzel ve duyarlı bir çalışma yapmışlar. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Süleyman Demirel Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Yaşar Hizmetli de "Bu sergide 15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz. Çocuklarımız çalışmalarına şehitlerimizin fotoğraflarını yapıştırarak onları andı." diye konuştu.

Sergi, 9 Ocak'a kadar gezilebilecek.

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