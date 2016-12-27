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Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı

- "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan 18 sanıktan 15'i hakim karşısına çıktı

Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ümit Erkan V, Adnan G, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Ali Feyzullah Ş, Ferruh B, Erol P, Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, F.T, İ.Ö.U, A.B. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik kontrolünün ardından sanıkları dinlemeye başladı.

Duruşmayı izlemek isteyenler, adliye bahçesinde oluşturulan güvenlik noktasından polis ekiplerince aranarak içeri alındı. Adliye çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve farklı sürelerde hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında dava açılan firari sanıklar H.D, V.T. ve R.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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