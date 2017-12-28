Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Sivas'ta 43 yabancı uyruklu yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 43 yabancı uyruklu yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Tokat karayolunun, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yol kontrolü...

Sivas'ta 43 yabancı uyruklu yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 43 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Tokat karayolunun, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında durdurulan otobüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30'u Afgan, 13'ü Pakistan uyruklu 43 kişinin olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri yabancı uyruklulara organizatörlük yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı, otobüse el koydu. Jandarma, biletsiz yolcu taşımaktan otobüs şoförüne 4 bin 955 lira para cezası uyguladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5