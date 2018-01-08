Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Sivas'ta cinayet

- Yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan emekli Ali Galip Atısever'den (61) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları, Atısever'i salonda hareketsiz halde buldu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Atısever'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, evin kapısında zorlama olmadığını, olay öncesi boğuşma yaşandığını belirlediklerini söyledi.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali Galip AtıseverCinayetSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5