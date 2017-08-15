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Sivas'ta erkek cesedi bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde atık su kanalında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Kanlıçayır mevkisinde Kızılırmak'a akan atık su kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.Orkan Kuzgun'a (42)...

Sivas'ta erkek cesedi bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde atık su kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Kanlıçayır mevkisinde Kızılırmak'a akan atık su kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Orkan Kuzgun'a (42) ait olduğu belirlenen ceset, Zara Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuzgun'un ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.

Orkan Kuzgun'un ilçe merkezinde, şehirlerarası bir otobüs firmasının yazıhane işletmeciliğini yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KızılırmakŞüpheli ÖlümZara
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