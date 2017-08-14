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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

- Karın ağrısı ve bazı şikayetlerle hastaneye başvuran 31 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

SİVAS (AA) - Sivas'ta karın ağrısı ve bazı şikayetlerle hastaneye başvuran 31 askerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5. Piyade Eğitim Komutanlığında vatani görevini yerine getiren 31 askerin, öğle saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayetiyle Numune Hastanesi Acil Servisi'ne başvurduğu ifade edildi.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda mikrobiyolojik bir etkene rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, olumsuz bulguya rastlanmaması üzerine askerlerin tamamının taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili idari tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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