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Sivas'ta gizli buzlanma kazaları

- Kentte kar yağışının ardından etkili olan buzlanma dolayısıyla çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Sivas'ta gizli buzlanma kazaları

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışının ardından oluşan gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden olurken, bazı yollar ise araç trafiğine kapatıldı.

Kentte gün boyu etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Sivas-Ankara-Erzincan karayolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında ve Gültepe köprüsü mevkisi ile bazı bölgelerde buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları oluştu.

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan koordinesinde çeşitli şubelerden çok sayıda polis, kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerini uyardı.

Karayolları ve Sivas Belediyesi ekipleri ana yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanma nedeniyle Ankara-Erzincan karayolunun Toptancılar Kavşağı bölgesi bir süre araç trafiğine kapatılarak, sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.





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Gizli BuzlanmaSivas
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