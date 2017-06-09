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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Zekeriya Akbaş yönetimindeki 58 TV 474 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Gökçekaş köyü yol ayrımı yakınında, Muhammet Karapolat (29)...

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Akbaş yönetimindeki 58 TV 474 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Gökçekaş köyü yol ayrımı yakınında, Muhammet Karapolat (29) idaresindeki 06 AG 0047 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına çarpan otomobilin sürücüsü Karapolat ile araçta bulunan Hüseyin Özata (50) ve Temel Duran (46) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralanan 3 kişinin Geminbeli Tüneli inşaatında işçi olarak çalıştıkları ve işe gittikleri öğrenildi.

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Suşehri
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