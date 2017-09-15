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Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

- Suşehri ilçesinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi girişinde H.Y. (25) yönetimindeki ev eşyası yüklü tırı durdurdu.

Polis ekiplerince tırda yapılan aramada, eşyaların arasına gizlenmiş kolilerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü H.Y. ile araçtaki babası H.Y. (48) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun yaklaşık 1 ay önce de Van'dan İstanbul'a ev eşyası götürdükleri tırda 30 bin paket gümrük kaçağı sigarayla yakalandıkları öğrenildi.



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Kaçak SigaraSivasSuşehri
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