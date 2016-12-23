SİVAS (AA) - Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Sivas'ta mesai düzenlemesi
Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
23 Aralık 2016 Cuma 09:58
SİVAS (AA) - Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.