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Sivas'ta şap hastalığı karantinası

- Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Sivas'ta şap hastalığı karantinası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, bölgedeki bazı hayvanlarda şap hastalığı görülmesi nedeniyle kapatıldı.

Şarkışla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlattıklarını söyledi.

Tüm karantina tedbirlerini aldıklarını ifade eden Baştürk, "İlçe Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla Şarkışla hayvan pazarını süresiz kapattık." dedi.

Bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama çalışmasına başlanıldığını dile getiren Baştürk, çalışmaların tamamlanmasının ardından hayvan pazarının yeniden hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Baştürk, hastalık sönüşü yapılana kadar canlı hayvan, hayvansal ürünler, süt, deri, tırnak, boynuz, tüy, hayvan gübresi, hayvan yemi, ot ve saman gibi ürün ve malzemelerin çıkışının yasak olduğuna da kaydetti.

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