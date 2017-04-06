Sivas'ta saz sanatçılarından

SİVAS (AA) - Sivas'ta Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği saz sanatçıları, Sivas yöresine ait "Entarisi Dım Dım Yar" adlı türküyü halk oylaması çalışmaları kapsamında "evet"e uyarladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, aşıkların, ozanların ve türkülerin şehri Sivas'ta, Sivaslıların 3 gün süren bir çalışmayla kentin yöresel türküsü "Entarisi Dım Dım Yar"ın "evet" kampanyasına uyarlandığı ifade edildi.

Klipte, Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği saz sanatçılarının türküyü Sivas şivesiyle yeniden uyarladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sazın ve sözün şehrinde yeniden seslendirilen 'evet' şarkısına bir de klip hazırlandı. Klipte esnaftan öğrenciye, ev kadınından çalışan bayanlara, engelli vatandaşlardan çocuklara kadar herkes yer aldı. Sivas'ın tarihi ve özellikle 15 Temmuz sürecindeki görüntülere de yer verilen ve sosyal medyada paylaşılan klibi, daha ilk gününde binlerce insan izledi."

Evet kampanyasına uyarlanan şarkının sözleri ise şöyle:

"Sloganımız budur/ Her tarafta 'evet' var/ Kapı kapı dolaştık/ Reise selamlar var /Evet evet evet var

Hep birlikte evet yar/ Sivaslıya bir sorsan/ Bak ne diyor gardaş/ Evet evet evet yar/ Hep birlikte evet var

Milli birlik ararsan/ Ülkeni seviyorsan/ Kararımı sorarsan / Evet evet evet var

Kadın erkek gencinden/ Evet çıkar dillerden/ Canın sağolsun Reis/ Gücü veren Türkiyem."