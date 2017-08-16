Sivas'ta taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan tarlalarda çalışmak üzere ilçeye gelen ve Şarkışla Barajı civarındaki çadırlarda konaklayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet (43), Erhan (18), Emrah (22), Veysel (24) ve Serkan Kaya (17), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Veysel Kaya, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. İki yaralının, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan T.Ş, S.Ş, T.Ş. ve E.Ş, ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.