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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ayhan Kaman (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Halil Büyülü (70) idaresindeki 58 T 0664 plakalı...

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ayhan Kaman (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Halil Büyülü (70) idaresindeki 58 T 0664 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ömer Dündar (22), Rasime Aslaner (69) ve İrade Aktaş (61) yaralandı.

Yaralılardan Kaman ve Dündar, Numune Hastanesine, diğerleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SivasTrafik Kazası
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