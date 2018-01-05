Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hamza Efe (48) yönetimindeki 34 AB 1606 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kılıçpınar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü ile eşi Miyase Efe (42), akrabaları Süleyman (21) ve Mustafa Efe (44) ile Ömer Şahin (72) yaralandı.



Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldıktan sonra Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Süleyman Efe ise yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

Otomobildekilerin, Erzincan'da askerlik yapan akrabalarını ziyaret ettikten sonra Tokat'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

