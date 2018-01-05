Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hamza Efe (48) yönetimindeki 34 AB 1606 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kılıçpınar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon...

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Efe (48) yönetimindeki 34 AB 1606 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kılıçpınar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Miyase Efe (42), akrabaları Süleyman (21) ve Mustafa Efe (44) ile Ömer Şahin (72) yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldıktan sonra Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Süleyman Efe ise yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

Otomobildekilerin, Erzincan'da askerlik yapan akrabalarını ziyaret ettikten sonra Tokat'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Koyulhisar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5