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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Gökhan Doğan yönetimindeki 58 SE 658 plakalı otomobil, Yeniköy mahallesindeki köprüde, Berat Akçay (34) idaresindeki 58 DZ 700 plakalı otomobille...

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gökhan Doğan yönetimindeki 58 SE 658 plakalı otomobil, Yeniköy mahallesindeki köprüde, Berat Akçay (34) idaresindeki 58 DZ 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Akçay ile araçlarda bulunan Zehra Doğan, Yeliz (28), Yağmur (9), Toprak (2) ve 5 aylık Damla Akçay yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Her iki araçta bulunanların bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SuşehriTrafik Kazası
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