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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kadir Yüksel (41) yönetimindeki 10 PN 206 plakalı otomobil, Güngören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole...

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kadir Yüksel (41) yönetimindeki 10 PN 206 plakalı otomobil, Güngören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaban (85), Dursaliye (43), Gülüzar (39), Gülsüm (12) ve Kaan Yüksel (9) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine tedavi altına alınan yaralılardan Şaban ve Dursaliye Yüksel’in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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SivasSuşehriTrafik Kazası
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