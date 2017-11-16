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Sivas'ta uyuşturucu ve sahte para operasyonu

- Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ve sahte para operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen sahte para ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine üniversite öğrencileri C.O.K. ve Y.E'nin üst aramasını yaptı.

Zanlıların üzerilerinde 50 liralık 49 sahte banknot ele geçirildi. Bunun üzerine zanlıların evinde yapılan aramada ise 50 liralık 133 sahte banknot ile bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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