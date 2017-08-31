Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Desi Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı Doğubeyazıt'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, D-200 karayolu Zara ilçesi Tepeköy köyü Kanlıarmut mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Sosa olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat İbik (46) yaralandı.
Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.