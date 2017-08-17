Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolunun Zara ilçesi Tepeköy yakınında yer alan Kanlıarmut mevkisinde Cuma Yılmaz idaresindeki 31 D 7879 plakalı saman yüklü kamyon, Yusuf Yiğit'in kullandığı 25 DJ 512 plakalı otomobil, Nuri Karabulut yönetimindeki 08 K 7439 plakalı tır, Mehmet Ali Kaş'ın sürdüğü 80 GC 725 plakalı su yüklü tır ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 AG 671 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma Yiğit ve kimliği henüz belirlenemeyen başka bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İmranlı Acil Arama Kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar Kadriye Sarıgül (67), Cuma Yılmaz, Bilal Işık, Nuri Karabulut, Yusuf, Nisanur ve Bahadır Sefa Yiğit ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.