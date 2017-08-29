Sivas'taki balık ölümleri

SİVAS (AA) - Su seviyesinin azalmasıyla balık ölümlerinin yaşandığı Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyündeki Yapıaltın Barajı'na "can suyu" verildi.

Suların çekilmesiyle binlerce balığın telef olup kıyıya vurduğu Yapıaltın Barajı'na, Kanak Boğazı Barajı'ndan su takviyesi yapıldı.

Telef olan balıklar ise iş makineleriyle kazılan kuyulara gömüldü.

Yapıaltın Sulama Birliği Başkanı Veysel Karani Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulama sezonuna girildiğinde barajda 5 milyon metreküp su olduğunu, bu suyla da 8 bin dönüm ekili arazinin sulandığını belirtti.

Suyun azalması sonucu oksijen yetersizliğinden balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren Subaşı, "Allah'a şükür şimdi suyumuz var, balık ölümleri olmayacak." dedi.

Subaşı, çiftçilere barajdaki su seviyesinin yükselmesi durumunda su verileceğini söyledi.