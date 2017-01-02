Sivas'taki doğalgaz zehirlenmesi - Sivas Valiliği: "​İlimizde özel bir öğrenci pansiyonunda doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 öğrenci zehirlenmiş ve ayrıca diğer öğrencilerde zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir" - "Öğrencilerin bir kısmı ayakta, bir kısmı da müşahede altında tutulmuş, yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edilmiştir"

02 Ocak 2017 Pazartesi 20:15