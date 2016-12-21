Sivas'taki

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2002'de bıçaklandıktan sonra başı kesilip gövdesinden ayrılmış halde bulunan uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak tutuklanan maktulün eşi ile akrabası sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmaya, uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddia edilen eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (39), cinayeti işlediği öne sürülen akrabası Murat Arısoy (36), avukatlar ve öldürülen uzman çavuş Keleş'in bazı yakınları katıldı.

Murat Arısoy, Adli Tıp Kurumundan "akli dengesi yerindedir" şeklinde gelen raporu kabul etmediğini belirterek, "Suçu işlediğim tarihte deli de değildim, akıllı da değildim. O zamanlar duygusal davranıyordum. Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyorum. Adli Tıp Kurumunda bana birkaç tane soru soruldu. Ben yeniden rapor alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Meryem Şule Erdemir Keleş ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunarak, "Murat'ın cinayeti işlemesinde ben herhangi bir yönlendirme yapmadım. Kendi kararıyla cinayeti işledi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Murat Arısoy'un tekrar rapor alma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Sivas'ta, 1 Mayıs 2002'de Yenidoğan Mahallesi'nde Uzman Çavuş Adem Keleş'in başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 13 yıl boyunca delil toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 10 Aralık 2015'te Keleş'in eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'i (39) Kayseri'de cinayetin azmettiricisi, akrabası Murat Arısoy'u da İstanbul'da katil zanlısı olarak yakalamıştı.

