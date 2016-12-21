Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Sivas'taki "kesik baş" cinayeti davası

- Kentte 14 yıl önce bir uzman çavuşun başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili, cinayetin azmettiricisi olarak tutuklanan maktulün eşi ile akrabasının yargılanmasına devam edildi

Sivas'taki

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2002'de bıçaklandıktan sonra başı kesilip gövdesinden ayrılmış halde bulunan uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak tutuklanan maktulün eşi ile akrabası sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmaya, uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddia edilen eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (39), cinayeti işlediği öne sürülen akrabası Murat Arısoy (36), avukatlar ve öldürülen uzman çavuş Keleş'in bazı yakınları katıldı.

Murat Arısoy, Adli Tıp Kurumundan "akli dengesi yerindedir" şeklinde gelen raporu kabul etmediğini belirterek, "Suçu işlediğim tarihte deli de değildim, akıllı da değildim. O zamanlar duygusal davranıyordum. Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyorum. Adli Tıp Kurumunda bana birkaç tane soru soruldu. Ben yeniden rapor alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Meryem Şule Erdemir Keleş ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunarak, "Murat'ın cinayeti işlemesinde ben herhangi bir yönlendirme yapmadım. Kendi kararıyla cinayeti işledi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Murat Arısoy'un tekrar rapor alma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Sivas'ta, 1 Mayıs 2002'de Yenidoğan Mahallesi'nde Uzman Çavuş Adem Keleş'in başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 13 yıl boyunca delil toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 10 Aralık 2015'te Keleş'in eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'i (39) Kayseri'de cinayetin azmettiricisi, akrabası Murat Arısoy'u da İstanbul'da katil zanlısı olarak yakalamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DuruşmaKesik Baş CinayetiSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.