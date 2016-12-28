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Sivas'tan Haleplilere 10 tır yardım malzemesi

SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH Sivas Başkanlığınca toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 10 tır,...

Sivas'tan Haleplilere 10 tır yardım malzemesi

SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH Sivas Başkanlığınca toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 10 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, kurum çalışanları olarak gurur verici bir organizasyonu imza attıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında okullardan yardım malzemesi toplandığını anlatan Altınsoy, "Yardımların miktarı önemli ama en önemlisi de bizim bir taraf olduğumuzu göstermemizdir. Mazlum, ezilen ve dünyanın sahip çıkmadığı halka ulaşmak için ülke olarak seferber olduk. Biz de üzerimize düşeni yapmak adına bu kampanyaya katıldık." diye konuştu.

Altınsoy, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, buna rağmen mazlum milletlerin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün hamdolsun ülkemiz güçlü, biz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Millet, devlet olarak zenginleştik, herkese yardımcı olmayı kendimize görev ve borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından un, gıda ve bebekler için malzemelerin bulunduğu tırlar yola çıktı.

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10 Tır YardımMilli Eğitim MüdürlüğüMustafa Altınsoy
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