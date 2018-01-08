Sivas'tan Hama'daki çocuklara oyuncak

SİVAS (AA) - Sivas Hayat Ağacı Derneği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen bir kamyon oyuncak, Suriye'nin Hama kentindeki çocuklara dağıtıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğince, hayırseverlerce bağışlanan oyuncaklar, Suriye'ye gönderildi.

Bölgede, Türkiye’nin yardımlarıyla kurulan çadırların bir kısmı sınıf ve Kur'an kursu olarak kullanılıyor.

Hayat Ağacı Derneğinin bölgedeki yardım gönüllüsü Ahmet Tavil, her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yardımların temin edilmesinde emeği ve katkısı bulunan Sivas halkına teşekkür etti.