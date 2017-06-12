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Sivas'tan Suriyeli savaş mağdurlarına yardım

- Sivas Belediyesi öncülüğünde toplanan 4 tır dolusu gıda malzemesi, Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderdi

Sivas'tan Suriyeli savaş mağdurlarına yardım

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi öncülüğünde toplanan 4 tır dolusu gıda malzemesi, kamplarda kalan Suriyeli savaş mağdurlarına dağıtılmak üzere Hatay'a uğurlandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayında Sivaslıların adeta hayırda yarıştığını söyledi.

Halep'ten tahliyeleri gerçekleştirilip İdlib'e yerleştirilen ve çadırlarda yaşamak durumunda kalan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 4 tırlık yardım malzemesini hayırsever iş adamlarının katkılarıyla hazırladıklarını belirten Aydın, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye'de akan kanın durmadığına dikkati çeken Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Hala orada çocuklar ve anneler ağlıyor. Gerçekten çok dramatik görüntüler zaman zaman kamuoyuna da yansıyor. Türk milleti olarak en azından onların yanında olduğumuzu defalarca ifade ettik ve gösterdik. Geçen yıl itibarıyla yaptığımız 17 tırlık yardıma Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğinin katkılarıyla 4 tır daha ilave ettik. Biz hepsinden önemlisi insanız, Rabbim bizleri yaratırken her zaman imkanı olanın zayıf olana destek olmasını emretmiş. Müslüman kardeşlerimiz aç ve açıktayken elbette bizler de gücümüz ve imkanımız oranında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ramazan olunca bunun etkisi ve katkısı daha fazla oluyor. İnşallah gerek çevremizde, gerek dünyada akan kan durur, çocuklar katledilmez, analar ağlamaz. Bunu umut ve temenni ediyorum."

Törene, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yardım tırları Hatay'a uğurlandı.

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